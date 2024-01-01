الإعلان عن القائمة النهائية لـ المنتخب السعودي لـ آسيا 2023 غدًا

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الإعلان عن القائمة النهائية لـ المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس أمم آسيا 2023 ستكون غدًا الثلاثاء بتواجد 26 لاعبًا.

وقال المسحل في تصريحات لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : ” مانشيني حاليًا اختار 50 لاعبًا سيتم تصفيتهم إلى 26 لاعبًا وسيكون إعلان القائمة النهائية يوم 2 يناير، وستظل القائمة بشكلها النهائي حتى قبل 6 ساعات من بداية المباراة الأولى للأخضر في بطولة آسيا، تحسبًا لرغبة المدرب في تغيير لاعب من القائمة النهائية”.

وأضاف المسحل: “نحترم قرارات واختيارات المدرب مانشيني لأنه أعلم بحال اللاعبين وبالتشكيلة الأفضل له لتنفيذ رؤيته الفنية”.

وواصل المسحل: “من المؤكد أن مانشيني ومساعديه وضعوا خطة جيدة لحماية اللاعبين من الإرهاق البدني بسبب ضغط المباريات ويجب علينا دعم مانشيني”.

المستبعدون من قائمة المنتخب السعودي

واستبعد مانشيني العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم؛ سلمان الفرج وياسر الشهراني، وضم 4 لاعبين فقط سبق لهم خوض منافسات بطولة كأس آسيا.

وكان مانشيني اختار حاليًا قائمة مكونة من 30 لاعب سيتم تصفيتهم إلى 26 وهم : “نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار في حراسة المرمى”.

في خط الدفاع: ” حسم كادش، عبدالله الخيبري، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد”.

في خط الوسط: ” أيمن يحيى، علي هزازاي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيدالمولد، فواز الصقور، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام”.

في خط الهجوم: “عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري”.