الاتحاد قد يُعيد جوتا لقائمة الفريق

لا زالت تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الحالي.

غموض مستقبل جوتا

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي الاتحاد تعمل على توفير مساحة في قائمة اللاعبين الأجانب مع إمكانية مغادرة الثنائي رومارينيو وإيغور كورونادو.

ولفت رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، إلى أن الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي، مؤكدًا أنه في الحالة القصوى؛ سيتم إعادة جوتا إلى القائمة.

وانضم جوتا، إلى الاتحاد في الصيف، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع لويز فيليبي، وكان بعيدًا عن حسابات، قبل أن يُشارك في بعض مباريات دوري أبطال آسيا، وتلقى أكثر من عرض مؤخرًا، منهم بورتو والاتفاق.

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في التعاقد مع لاعبين مميزين، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، ليحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وخاض العميد، 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.