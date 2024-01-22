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ينتهي عقده هذا الموسم

الاتحاد يتخذ قراره بشأن مستقبل رومارينيو

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٨ مساءً
الاتحاد يتخذ قراره بشأن مستقبل رومارينيو
المواطن - فريق التحرير

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اتخذت إدارة نادي الاتحاد، قرارها بشأن مستقبل النجم البرازيلي رومارينيو، مع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الاتحاد يقرر رحيل رومارينيو

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن إدارة نادي الاتحاد تعمل حاليًا على إنهاء التعاقد مع رومارينيو في يناير الحالي، خاصة أن عقده ينتهي، يونيو المقبل.

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رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى أن رومارينيو قد يستمر في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، حيث يملك عرضين من الشباب وضمك، وذلك بجانب اهتمام كورينثيانز البرازيلي بضمه في الميركاتو الشتوي.

وشارك رومارينيو في 15 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، ونال بطاقة صفراء واحدة.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في التعاقد مع لاعبين مميزين، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، ليحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وخاض الاتحاد 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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