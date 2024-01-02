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الاتحاد يستغني عن لويز فيليبي ويضم صفقة نارية من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٥ مساءً
الاتحاد يستغني عن لويز فيليبي ويضم صفقة نارية من الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا بالاستغناء عن خدمات المدافع الإيطالي لويز فيليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان فيليبي أُصيب في العضلة الخلفية في مباراة ضمك خلال الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال بداية شهر ديسمبر الماضي ولم يشارك بعدها في 4 مباريات مع الاتحاد.

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وذكر الصحفي الإنجليزي ” دارميش شيث” أن العميد يفكر في ضم المدافع المغربي نايف أكرد لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، ليكون بديلًا للاعب فيليبي.

نايف أكرد
نايف أكرد

وترغب إدارة الاتحاد، في إعارة اللاعب لويز فيليبي خلال ميركاتو يناير، خاصة أنه لم ينجح في تقديم كل ما لديه بسبب كثرة الإصابات.

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