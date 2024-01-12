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لتدعيم صفوفه في يناير

الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو
المواطن - فريق التحرير

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وجهت إدارة نادي الاتحاد، أنظارها إلى أحد نجوم الدوري الإسباني الممتاز، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الاتحاد يسعى لضم أنخيل كوريا

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي الاتحاد تحرك؛ للتعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا من أتلتيكو مدريد.

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أنخيل كوريا نجم أتلتيكو
كوريا

وأشار إلى مسؤولي العميد يعتزمون البدء في محادثات رسمية مع إدارة أتلتيكو مدريد قريبًا، أملًا في ضم كوريا، وشدد على أن الصفقة لن تكون سهلة، وستعتمد على المقابل المالي الذي سيتم عرضه لإقناع النادي الإسباني.

أنخيل كوريا
كوريا

غاياردو يسعى لتدعيم صفوف الفريق

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في التعاقد مع لاعبين مميزين في يناير، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، ليتراجع إلى المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وخاض العميد 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.

الاتحاد - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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