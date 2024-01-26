الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس

تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في يناير الحالي، ليرتبط اسمها بأحد المواهب الشابة في أوروبا.

تفاصيل العرض لضم ماتياس سولي

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الاتحاد قدم عرضًا شفهيًا لإدارة يوفنتوس، من أجل التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية ماتياس سولي، مقابل 30 مليون يورو.

وأوضح عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد عقد اجتماعًا مع مسؤولي يوفنتوس في دبي الأسبوع الماضي، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي من قبل ماتياس سولي خلال الأيام المقبلة.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن الخطة الحالية، هي أن يبقى ماتياس سولي صاحب الـ20 عامًا، معارًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروزينوني.

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في التعاقد مع لاعبين مميزين، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، ليحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وخاض العميد، 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.