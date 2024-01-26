Icon

الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس Icon هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟ Icon مشهد غريب.. مجموعة من النمل تحمل شريحة جوال Icon الاتفاق يقترب من حسم صفقة ميدران Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم أستراليا ورئيسة الهند Icon 7 أطعمة نباتية تتفوق على الأسماك في الكالسيوم Icon أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية Icon أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية Icon محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023 Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي

الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٠ مساءً
الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في يناير الحالي، ليرتبط اسمها بأحد المواهب الشابة في أوروبا.

تفاصيل العرض لضم ماتياس سولي

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الاتحاد قدم عرضًا شفهيًا لإدارة يوفنتوس، من أجل التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية ماتياس سولي، مقابل 30 مليون يورو.

قد يهمّك أيضاً
القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية

القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية

دليل يُقرب كاسيميرو من النصر

دليل يُقرب كاسيميرو من النصر

ماتياس سولي
ماتياس

وأوضح عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد عقد اجتماعًا مع مسؤولي يوفنتوس في دبي الأسبوع الماضي، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي من قبل ماتياس سولي خلال الأيام المقبلة.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن الخطة الحالية، هي أن يبقى ماتياس سولي صاحب الـ20 عامًا، معارًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروزينوني.

ماتياس سولي
ماتياس – المصدر @FabrizioRomano

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في التعاقد مع لاعبين مميزين، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، ليحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وخاض العميد، 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم