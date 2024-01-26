الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟ مشهد غريب.. مجموعة من النمل تحمل شريحة جوال الاتفاق يقترب من حسم صفقة ميدران الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم أستراليا ورئيسة الهند 7 أطعمة نباتية تتفوق على الأسماك في الكالسيوم أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023 سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة
تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في يناير الحالي، ليرتبط اسمها بأحد المواهب الشابة في أوروبا.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الاتحاد قدم عرضًا شفهيًا لإدارة يوفنتوس، من أجل التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية ماتياس سولي، مقابل 30 مليون يورو.
وأوضح عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد عقد اجتماعًا مع مسؤولي يوفنتوس في دبي الأسبوع الماضي، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي من قبل ماتياس سولي خلال الأيام المقبلة.
وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن الخطة الحالية، هي أن يبقى ماتياس سولي صاحب الـ20 عامًا، معارًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروزينوني.
ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في التعاقد مع لاعبين مميزين، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، ليحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.
وخاض العميد، 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.