الاتحاد يفسخ عقد كورونادو .. التفاصيل كاملة

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كشفت تقارير إعلامية، حقيقة ما تردد حول فسخ نادي الاتحاد لعقد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو في يناير الجاري.
وقال الإعلامي الرياضي منار شاهين المقرب من الاتحاد عبر حسابه في منصة “إكس”: “الاتحاد لم يفسخ عقد اللاعب البرازيلي أو أي لاعب آخر وما تردد حول هذا الأمر غير صحيح”.
وكان الإعلامي “عادل الماس” سبق له وأن ذكر أن اللاعب البرازيلي سيكون أول الراحلين عن نادي الاتحاد في يناير.
يذكر أن اللاعب البرازيلي كان انضم لنادي الاتحاد في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، ويرتبط بعقد مع العميد حتى عام 2025.
🔴 نادي #الاتحاد لم يفسخ عقد ايغور كورنادو او اي لاعب آخر ‼️ ..
🔷 وجميع ما نُشر غير صحيح ❌🙃 .. pic.twitter.com/XZCmLQBUl4
— منار شاهين ( الشاهينو ) (@AlShahenoo) January 12, 2024