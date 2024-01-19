الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فوفانا الاتحاد يُجهز عرضًا جديدًا لضم نجم أتلتيكو مدريد Lexus LFA أفضل سيارة يابانية فارهة على الإطلاق حالة واحدة لاستئناف مفاوضات الاتفاق مع جوتا إصابة كيم سيونغ تفتح الباب لعودة فواز القرني الرياض تسجل أعلى كمية أمطار في 24 ساعة برلماني ياباني يلقي كلمة مدتها 11 ساعة متواصلة خطيب المسجد النبوي : الدعاء للذرية أساس التربية ومفتاح الصلاح كارلوس ساينز يتوج برالي داكار للمرة الرابعة كلوب: شعرت بالصدمة لإصابة محمد صلاح
تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها لضم نجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني أنخيل كوريا، لتدعيم صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكد الصحافي نيكولو شيرا، أن إدارة نادي الاتحاد تقوم بتجهيز عرض جديد، من أجل تقديمه لأتلتيكو مدريد، أملًا في الحصول على توقيع أنخيل كوريا.
وأشار نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين العميد والمهاجم أنخيل كوريا، على توقيع عقد ممتد حتى عام 2027.
وكان الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد أكد أن العميد اقترب من ضم كوريا مقابل 10 ملايين يورو.
ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في التعاقد مع لاعبين مميزين في يناير، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، ليتراجع إلى المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.
وخاض العميد 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.