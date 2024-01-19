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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي

الاتحاد يُجهز عرضًا جديدًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٩ مساءً
الاتحاد يُجهز عرضًا جديدًا لضم نجم أتلتيكو مدريد
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها لضم نجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني أنخيل كوريا، لتدعيم صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عرض جديد لضم أنخيل كوريا

وأكد الصحافي نيكولو شيرا، أن إدارة نادي الاتحاد تقوم بتجهيز عرض جديد، من أجل تقديمه لأتلتيكو مدريد، أملًا في الحصول على توقيع أنخيل كوريا.

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أنخيل كوريا نجم أتلتيكو
كوريا

وأشار نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين العميد والمهاجم أنخيل كوريا، على توقيع عقد ممتد حتى عام 2027.

وكان الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد أكد أن العميد اقترب من ضم كوريا مقابل 10 ملايين يورو.

أنخيل كوريا

غاياردو يسعى لتدعيم صفوف الفريق

ويأمل الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في التعاقد مع لاعبين مميزين في يناير، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، ليتراجع إلى المركز السابع في دوري روشن السعودي، بجانب توديعه كأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وخاض العميد 18 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 6 لقاءات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 34 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 26 مرة.

الاتحاد - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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