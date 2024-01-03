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لتدعيم دفاع الفريق في الشتوية

الاتحاد يُفضل أحمد حجازي على غروهي

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٨ مساءً
الاتحاد يُفضل أحمد حجازي على غروهي
المواطن - فريق التحرير

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حسمت إدارة نادي الاتحاد، موقف المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، بشأن قيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قيد أحمد حجازي بدلًا من غروهي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي الاتحاد، قررت رحيل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، لتسجيل أحمد حجازي كلاعب أجنبي بدلًا منه.

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ولفت رودي جاليتي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة الاتحادية قررت إضافة أحمد حجازي إلى القائمة في الميركاتو الشتوي، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في المباريات.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر spl

وكان أحمد حجازي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي، ولكنه نجح في العودة سريعًا للملاعب، وشارك مع الاتحاد في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، وانضم لقائمة منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي كلفه فقدان العديد من النقاط، والتراجع في ترتيب دوري روشن السعودي.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

الاتحاد في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، من الفوز 8 مرات والتعادل 4 مرات والخسارة 6 مرات، وسجل 34 هدفًا، واستقبل 26 هدفًا.

الاتحاد - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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