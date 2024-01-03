الاتحاد يُفضل أحمد حجازي على غروهي

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حسمت إدارة نادي الاتحاد، موقف المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، بشأن قيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي الاتحاد، قررت رحيل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، لتسجيل أحمد حجازي كلاعب أجنبي بدلًا منه.
ولفت رودي جاليتي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة الاتحادية قررت إضافة أحمد حجازي إلى القائمة في الميركاتو الشتوي، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في المباريات.
وكان أحمد حجازي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي، ولكنه نجح في العودة سريعًا للملاعب، وشارك مع الاتحاد في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، وانضم لقائمة منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي كلفه فقدان العديد من النقاط، والتراجع في ترتيب دوري روشن السعودي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، من الفوز 8 مرات والتعادل 4 مرات والخسارة 6 مرات، وسجل 34 هدفًا، واستقبل 26 هدفًا.