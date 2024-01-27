الاتفاق يختتم معسكر الإمارات

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، معسكر الإمارات، اليوم السبت.

الاتفاق يُنهي المعسكر

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم بملعب المعسكر بدبي NAS، ويعود إلى الدمام، استعدادًا لعودة دوري روشن السعودي.

واشتمل التدريب على تمارين وقائية وإحماء، ثم تدريب لياقي بالكرة، ليتركز المران بعد ذلك على الجانب التكتيكي؛ والذي شارك من خلاله جيرارد، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب.

وبعد نهاية الحصة التدريبية اليوم، غادرت بعثة فارس الدهناء معسكر دبي، حيث سيتخلل المرحلة الإعدادية الثانية خوض مباراة ودية أخيرة مع فريق D.C.United الأمريكي يوم 9 فبراير المقبل في الدمام.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق بطولة الوحدة الدولية الودية خلال معسكر الإمارات، بعد فوزه على فريقي أم صلال القطري والوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

الفريق بدوري روشن

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.