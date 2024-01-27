Icon

الاتفاق يختتم معسكر الإمارات Icon مبيعات يومية بـ 10 آلاف ريال في سوق الجراد ببريدة Icon النصر يرفض رحيل خالد الغنام نهائيًا Icon هدافو كأس آسيا 2023 قبل انطلاق ثمن النهائي Icon شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 33 مئوية وطريف 4 درجات Icon أكثر المنتخبات استحواذًا بكأس آسيا 2023 Icon أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر Icon التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد لاس بالماس Icon بداية صعبة تنتظر موسيماني مع أبها Icon المنتخب السعودي لا يخسر ضد كوريا الجنوبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا لعودة الدوري

الاتفاق يختتم معسكر الإمارات

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠١ مساءً
الاتفاق يختتم معسكر الإمارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، معسكر الإمارات، اليوم السبت.

الاتفاق يُنهي المعسكر

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم بملعب المعسكر بدبي NAS، ويعود إلى الدمام، استعدادًا لعودة دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
كلوب يعلن مغادرة ليفربول

كلوب يعلن مغادرة ليفربول

هيئة الصحفيين السعوديين بعسير في زيارة لـ”بر أبها”

هيئة الصحفيين السعوديين بعسير في زيارة لـ”بر أبها”

واشتمل التدريب على تمارين وقائية وإحماء، ثم تدريب لياقي بالكرة، ليتركز المران بعد ذلك على الجانب التكتيكي؛ والذي شارك من خلاله جيرارد، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

وبعد نهاية الحصة التدريبية اليوم، غادرت بعثة فارس الدهناء معسكر دبي، حيث سيتخلل المرحلة الإعدادية الثانية خوض مباراة ودية أخيرة مع فريق D.C.United الأمريكي يوم 9 فبراير المقبل في الدمام.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق بطولة الوحدة الدولية الودية خلال معسكر الإمارات، بعد فوزه على فريقي أم صلال القطري والوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

الفريق بدوري روشن

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445
السعودية اليوم

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445

السعودية اليوم
سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما
الرياضة

سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع...

الرياضة
هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة
آخر الاخبار

هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع...

آخر الاخبار
قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021
الرياضة

قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021

الرياضة
الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2023
الرياضة

الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا...

الرياضة
لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن مع بدء الخطاب الإسرائيلي
حصاد اليوم

لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن...

حصاد اليوم
آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع
السعودية اليوم

آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض...

السعودية اليوم
سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء
الرياضة

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع...

الرياضة