الاتفاق يستهدف ضم نجم تشيلسي

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تعمل إدارة نادي الاتفاق على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، ليرتبط اسمها بأحد نجوم تشيلسي الإنجليزي.
وأكد الإعلامي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن مدافع تشيلسي، الفرنسي مالانج سار؛ قد يكون أبرز الصفقات المنتظرة للاتفاق.
وأشار أكرم كونور، إلى أن نادي الاتفاق، يراقب وضع مالانج سار صاحب الـ24 عامًا، من أجل التعاقد معه في يناير الجاري، لتدعيم صفوفه.
ويمتلك مالانج سار، خبرات كبيرة، حيث لعب في صفوف تشيلسي ونيس وبورتو وموناكو، ولكنه لم يُشارك مع البلوز في أي مباراة هذا الموسم، بعدما قضى الموسم الماضي معارًا في الدوري الفرنسي.
ويسعى الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية.
وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.