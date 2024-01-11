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لتدعيم الفريق بالميركاتو الشتوي

الاتفاق يستهدف ضم نجم تشيلسي

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
الاتفاق يستهدف ضم نجم تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة نادي الاتفاق على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، ليرتبط اسمها بأحد نجوم تشيلسي الإنجليزي.

نجم تشيلسي مطلوب في الاتفاق

وأكد الإعلامي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن مدافع تشيلسي، الفرنسي مالانج سار؛ قد يكون أبرز الصفقات المنتظرة للاتفاق.

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نجم تشيلسي مالانج سار
مالانج سار

وأشار أكرم كونور، إلى أن نادي الاتفاق، يراقب وضع مالانج سار صاحب الـ24 عامًا، من أجل التعاقد معه في يناير الجاري، لتدعيم صفوفه.

ويمتلك مالانج سار، خبرات كبيرة، حيث لعب في صفوف تشيلسي ونيس وبورتو وموناكو، ولكنه لم يُشارك مع البلوز في أي مباراة هذا الموسم، بعدما قضى الموسم الماضي معارًا في الدوري الفرنسي.

نجم تشيلسي مالانج سار
مالانج سار

الاتفاق في دوري روشن

ويسعى الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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