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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي

الاتفاق يسعى لحسم صفقة إيكامبي

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٨ مساءً
الاتفاق يسعى لحسم صفقة إيكامبي
المواطن - فريق التحرير

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دخلت إدارة نادي الاتفاق، في مفاوضات لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، الكاميروني كارل إيكامبي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

الاتفاق يسعى لضم إيكامبي

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن إيكامبي تألق بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها خلال دوري روشن السعودي، ليجذب أنظار العديد من الأندية، وفي مقدمتها؛ الاتفاق.

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إيكامبي لاعب أبها
اللاعب الكاميروني

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن نادي الاتفاق متمسك بضم إيكامبي في الميركاتو الشتوي الحالي، بناء على رغبة من مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، مشددًا على أن الإدارة تضغط بقوة لحسم الصفقة.

وكان نادي أبها قد تعاقد مع إيكامبي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستاد رين الفرنسي، وشارك معه في 17 مباراة بجميع المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع هدفًا.

إيكامبي
اللاعب الكاميروني – المصدر footmercato

الاتفاق في دوري روشن

ويسعى الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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