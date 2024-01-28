إحباط تهريب 250 كجم من القات المخدر بجازان طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم الاتفاق يسعى لحسم صفقة إيكامبي النصر والهلال يتنافسان على ضم نبيل فقير 5 حالات تتيح إجراء الاختبارات عن بعد راكيتيتش يخضع للفحص الطبي اليوم قبل التوقيع للشباب التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية إيدي هاو يُثير الجدل بشأن مستقبل نجم نيوكاسل التجارة توضح مزايا الرمز الإلكتروني القبض على 5 مخالفين و4 مقيمين سطوا على مستودعات شركة تجارية
دخلت إدارة نادي الاتفاق، في مفاوضات لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، الكاميروني كارل إيكامبي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن إيكامبي تألق بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها خلال دوري روشن السعودي، ليجذب أنظار العديد من الأندية، وفي مقدمتها؛ الاتفاق.
وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن نادي الاتفاق متمسك بضم إيكامبي في الميركاتو الشتوي الحالي، بناء على رغبة من مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، مشددًا على أن الإدارة تضغط بقوة لحسم الصفقة.
وكان نادي أبها قد تعاقد مع إيكامبي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستاد رين الفرنسي، وشارك معه في 17 مباراة بجميع المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع هدفًا.
ويسعى الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.