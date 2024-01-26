الاتفاق يقترب من حسم صفقة ميدران

تسعى إدارة نادي الاتفاق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، لتدخل في مفاوضات لضم الإسباني ألفارو ميدران.

الاتفاق يفاوض ميدران

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي الاتفاق قريب من التعاقد مع نجم التعاون، ميدران، مشددًا على أن الاتفاقات في المراحل النهائية.

ولفت فابريزيو رومانو، إلى أن 3 أندية سعودية، طلبت التعاقد مع ميدران، بعد مستواه المميز مع التعاون هذا الموسم، إلا أن الاتفاق في المقدمة، خاصة أن المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد يُريد ضمه سريعًا.

ونشأ ميدران صاحب الـ29 عامًا، في أكاديمية ريال مدريد، وتدرج في الفئات السنية المختلفة، ولكنه لم يحجز مكانه في الفريق الأول، وتنقل بين فرق خيتافي، فالنسيا ورايو فاييكانو، شيكاغو الأمريكي، ثم التعاون في شتاء 2022.

الاتفاق في دوري روشن

ويسعى الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.