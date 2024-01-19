البنتاجون: لا نعرف متى يعود وزير الدفاع إلى عمله برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027 جوردان هندرسون مودعًا الاتفاق: لم يكن قرارًا سهلًا الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 بعد مباريات اليوم
أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تمديد عقد المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد رسميًّا، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.
ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو للمدرب الإنجليزي ولقطات لأهداف لاعبي الفريق، وعلق قائلًا: “المشروع مستمر مع ستيفن جيرارد حتى 2027″.
ووقع الاتفاق مع جيرارد في يوليو 2023 لمدة عامين، ليتم لاحقًا تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، مع إمكانية التجديد في عام 2027.
وأضاف البيان: “يأتي هذا القرار في سياق التقدم الكبير الذي يحرزه النادي فيما يتعلق بالأسس العامة والقدرات التقنية، حيث تم اتخاذ خطوات كبيرة لتحقيق النجاح على المدى الطويل وبناء مشروع رياضي مُستدام”.
وتابع: “تزامن وصول جيرارد في الصيف مع تولي سامر المسحل منصبه الجديد كرئيس لنادي الاتفاق، حيث تلاقت رؤيتهما حول مستقبل النادي مع تأكيدهم على ضرورة العمل المشترك لتطوير واقع كرة القدم في النادي”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز مع ستيفن جيرارد، وحقق نتائج مميزة، قبل أن يتراجع الأداء في الفترة الأخيرة، ويخوض معسكرًا حاليًّا في أبو ظبي.
وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.
المشروع مستمر مع جيرارد حتى 2027 💚❤️✍️#الاتفاق | #جيرارد_مستمر pic.twitter.com/lOVi60FGUx
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 18, 2024