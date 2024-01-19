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الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تمديد عقد المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد رسميًّا، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

ستيفن جيرارد مستمر

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو للمدرب الإنجليزي ولقطات لأهداف لاعبي الفريق، وعلق قائلًا: “المشروع مستمر مع ستيفن جيرارد حتى 2027″.

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ووقع الاتفاق مع جيرارد في يوليو 2023 لمدة عامين، ليتم لاحقًا تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، مع إمكانية التجديد في عام 2027.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @SPL

وأضاف البيان: “يأتي هذا القرار في سياق التقدم الكبير الذي يحرزه النادي فيما يتعلق بالأسس العامة والقدرات التقنية، حيث تم اتخاذ خطوات كبيرة لتحقيق النجاح على المدى الطويل وبناء مشروع رياضي مُستدام”.

وتابع: “تزامن وصول جيرارد في الصيف مع تولي سامر المسحل منصبه الجديد كرئيس لنادي الاتفاق، حيث تلاقت رؤيتهما حول مستقبل النادي مع تأكيدهم على ضرورة العمل المشترك لتطوير واقع كرة القدم في النادي”.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

الاتفاق مع جيرارد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز مع ستيفن جيرارد، وحقق نتائج مميزة، قبل أن يتراجع الأداء في الفترة الأخيرة، ويخوض معسكرًا حاليًّا في أبو ظبي.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر ettifaq

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