الاتفاق يُحدد بديل هندرسون من البريميرليج

يبدو أن إدارة نادي الاتفاق، قد استقرت على بديل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في يناير الحالي.

هندرسون يرحل وينضم لأياكس

وأعلن نادي الاتفاق مؤخرًا، عن إنهاء تعاقده رسميًا مع جوردان هندرسون، بشكل فوري، وشدد على أن هذا القرار؛ جاء بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي، قبل أن يوقع لأياكس أمستردام حتى يونيو 2026.

الاتفاق يسعى لضم عبدالله دوكوري

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي الاتفاق يستعد لتقديم عرض رسمي لإيفرتون الإنجليزي، للتعاقد مع المالي عبدالله دوكوري الذي يُعد هدفًا رئيسيًا لهم، بدلًا من هندرسون.

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن الاتفاق تواصل مع عبدالله دوكوري، ولكنه لاعب رئيسي في إيفرتون، ولن يكون رحيله سهلًا عن النادي حاليًا.

وكان إيفرتون، قد أعلن بعد نهاية الموسم الماضي عن تمدريد عقد عبدالله دوكوري لمدة عام واحد، لينتهي في يونيو 2024، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد حاليًا؛ دون الحصول على موافقة ناديه.