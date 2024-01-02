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الاتفاق يُعين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٧ مساءً
الاتفاق يُعين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، قبل قليل، رسميًا عن تعيين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا.

مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا

وأوضح نادي الاتفاق في بيان عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، أن مارك ألين سيكون معنيًا بجميع الصلاحيات التنفيذية الإدارية والفنية الخاصة بكرة القدم.

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الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وأشارت إدارة النادي في بيانها، إلى إلغاء منصب مدير تطوير كرة القدم، ودمج مهامه السابقة مع المهام المناطة بالمدير الرياضي التنفيذي.

وسبق أن عمل مارك ألين مع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، حينما كان الأخير يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي رينجرز الأسكتلندي، كما عمل مديرًا رياضيًا للفئات السنية في مانشستر سيتي.

مارك ألين مع ستيفن جيرارد
مارك مع جيرارد

الاتفاق في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منذ تذبذب النتائج مؤخرًا، ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز 6 مرات والخسارة مثلهم، والتعادل في 7 لقاءات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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