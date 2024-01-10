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بعد أنباء رغبته في الرحيل

الاتفاق يُنهي الجدل حول مستقبل هندرسون

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١١ مساءً
الاتفاق يُنهي الجدل حول مستقبل هندرسون
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي الاتفاق الجدل المثار بشأن مستقبل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الاتفاق يؤكد استمرار هندرسون

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أنه وفقًا لمصادر قريبة من إدارة الاتفاق؛ فإن النادي ليس لديه خطط للسماح لهندرسون بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @RudyGaletti

وأشار رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن هندرسون يشعر بالارتياح الكبير في السعودية، ومندمج بشكل كامل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ولا يُفكر في الرحيل.

وانضم اللاعب صاحب الـ33 عامًا، قد انضم إلى الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعقد يمتد لموسمين، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير رغبته في الرحيل والعودة إلى البريميرليج.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

الاتفاق في دوري روشن

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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