Icon

جوردان هندرسون مودعًا الاتفاق: لم يكن قرارًا سهلًا Icon الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون Icon متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال Icon ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 بعد مباريات اليوم Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon التعادل الإيجابي يحسم مباراة فلسطين والإمارات Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة لدى التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد 6 أشهر من انضمامه للفريق

الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٠ مساءً
الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن إنهاء تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإنجليزي جوردان هندرسون، ليرحل عن صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

رحيل جوردان هندرسون

وأشار نادي الاتفاق في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه تم الاتفاق مع جوردان هندرسون اليوم على إنهاء التعاقد بشكل فوري، مؤكدًا أن هذا القرار بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي.

قد يهمّك أيضاً
دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية إلزامي بدءًا من الغد

دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية إلزامي بدءًا من الغد

حرة الحرة وجهة سياحية وطبيعية وسط الصخور والفوهات البركانية

حرة الحرة وجهة سياحية وطبيعية وسط الصخور والفوهات البركانية

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @RudyGaletti

وعلق رئيس نادي الاتفاق، سامر المسحل، على هذا القرار، قائلًا: “أولًا، يود النادي أن يشكر جوردان هندرسون على جهوده ويتمنى له التوفيق في مستقبله. نحن دائمًا نحترم لاعبينا”.

وأضاف سامر المسحل: “يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح هندرسون”.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

هندرسون يشكل النادي والجماهير

ومن جانبه، قال جوردان هندرسون: “أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة، وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم. هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتم بذله والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلًا”.

وانضم هندرسون، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير اتفاقه مع أياكس الهولندي.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم