الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن إنهاء تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإنجليزي جوردان هندرسون، ليرحل عن صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

رحيل جوردان هندرسون

وأشار نادي الاتفاق في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه تم الاتفاق مع جوردان هندرسون اليوم على إنهاء التعاقد بشكل فوري، مؤكدًا أن هذا القرار بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي.

وعلق رئيس نادي الاتفاق، سامر المسحل، على هذا القرار، قائلًا: “أولًا، يود النادي أن يشكر جوردان هندرسون على جهوده ويتمنى له التوفيق في مستقبله. نحن دائمًا نحترم لاعبينا”.

وأضاف سامر المسحل: “يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح هندرسون”.

هندرسون يشكل النادي والجماهير

ومن جانبه، قال جوردان هندرسون: “أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة، وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم. هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتم بذله والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلًا”.

وانضم هندرسون، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير اتفاقه مع أياكس الهولندي.