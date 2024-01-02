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استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا

الاختبارات اللياقية مستمرة للاعبي المنتخب السعودي

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٣ مساءً
الاختبارات اللياقية مستمرة للاعبي المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم الثلاثاء، برنامجه التدريبي في سيلين بقطر.

المنتخب السعودي يواصل التدريبات

أُجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين، وقسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين الأولى؛ ضمت اللاعبين الذين اكتفوا بالأمس بتمارين التقوية، حيث أجريت لهم الاختبارات اللياقية الفسيولوجية.

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المنتخب السعودي الأول
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

وخصص مانشيني للمجموعة الثانية من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تمارين تقوية في النادي الرياضي، ثم أدوا تمارين تكتيكية على أرضية الملعب.

ومن المقرر أن يواصل الأخضر، مساء اليوم الثلاثاء، برنامجه بحصة تدريبية مسائية على ملعب منتجع سيلين، وذلك في إطار استعداداه للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر في كأس آسيا

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كل من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

المنتخب السعودي الأول - مباراة السعودية والأردن
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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