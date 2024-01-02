الاختبارات اللياقية مستمرة للاعبي المنتخب السعودي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم الثلاثاء، برنامجه التدريبي في سيلين بقطر.

المنتخب السعودي يواصل التدريبات

أُجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين، وقسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين الأولى؛ ضمت اللاعبين الذين اكتفوا بالأمس بتمارين التقوية، حيث أجريت لهم الاختبارات اللياقية الفسيولوجية.

وخصص مانشيني للمجموعة الثانية من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تمارين تقوية في النادي الرياضي، ثم أدوا تمارين تكتيكية على أرضية الملعب.

ومن المقرر أن يواصل الأخضر، مساء اليوم الثلاثاء، برنامجه بحصة تدريبية مسائية على ملعب منتجع سيلين، وذلك في إطار استعداداه للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

الأخضر في كأس آسيا

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كل من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.