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الاستحواذ على مطار هيثرو البريطاني وشركة الألعاب الأمريكية الشهيرة

الاستثمارات السعودية في الصدارة العالمية بصفقات تصل لـ 31.5 مليار دولار

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الاستثمارات السعودية في الصدارة العالمية بصفقات تصل لـ 31.5 مليار دولار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة إنفاق صناديق الثروات السيادية مع فورة نشاط استثماري بقيمة 31.5 مليار دولار في عام 2023، ويأتي صندوق الاستثمارات العامة ضمن الأدوات الفعالة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، مما جعله من ضمن أهم صناديق الاستثمار في العالم، حيث شارك بثقل في صفقات من العيار الثقيل على الصعيد العالمي والإقليمي.

توسع صندوق الاستثمارات العامة في أوروبا

وأشارت صحيفة “ديلي تليجراف” إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أنفق أكثر من أي صندوق آخر في العام الماضي بعد أن أنفق 31.5 مليار دولار، على استثمارات تتراوح بين حصة في مطار هيثرو البريطاني إلى ملكية شركة ألعاب أمريكية.

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وتصدر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، التصنيف السنوي لإنفاق صناديق الاستثمار السيادية، الذي أعدته شركة Global SWF الاستشارية.

صندوق الاستثمارات العامة

صندوق الاستثمارات العامة في الصدارة

وشكل استثمار صندوق الاستثمارات العامة ما يزيد قليلًا عن ربع إجمالي ما أنفقته جميع صناديق الثروة السيادية في العالم في عام 2023، بإجمالي 123.8 مليار دولار. وقفز الإنفاق السعودي بمقدار الثلث مقارنة بعام 2022.

أبرم صندوق لاستثمارات العامة، 48 صفقة العام الماضي، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن اعتمادها على النفط.

استثمارات الصندوق عالميًّا

وتشمل الاستثمارات الأخيرة في بريطانيا شراء حصة قدرها 49% في مجموعة الفنادق الفاخرة التابعة للسير روكو فورتي، والتي تمتلك فندق بالمورال في إدنبره وفندق براونز في لندن، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة 10% في مطار هيثرو.

وفي أماكن أخرى، أنفق صندوق الاستثمارات العامة 4.9 مليار دولار في إبريل الماضي لشراء شركة تطوير ألعاب الهاتف المحمول في كاليفورنيا سكوبلي، بينما شهد عام 2023 أيضًا أن صفقة شراء حصص رئيسية في شركة نينتندو اليابانية. كما اشترى الصندوق السعودي حصة في مجموعة التعدين البرازيلية فالي.

دور ولي العهد

قفز صندوق الاستثمارات العامة السعودي من المركز الثالث إلى الأول في التصنيف العالمي لإنفاق صناديق الثروة السيادية خلال العام الماضي.

وكان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دور قوي في تطوير صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الأقوى على الساحة العالمية، حيث جعل ولي العهد، صندوق الاستثمارات العامة محوريًّا في خطته “رؤية 2030”، التي تهدف إلى تنويع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط.

النشاط الرياضي لصندوق الاستثمارات العامة

وكانت فورة الاستثمار السعودي الأكثر شهرة في عالم الرياضة، بعدما اشترى نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في عام 2021 وأنفق مبالغ كبيرة لجذب بعض أبرز اللاعبين في العالم إلى الدوري السعودي للمحترفين في عام 2023، بحسب “ديلي تليجراف”.

كما ساهم صندوق الاستثمارات العامة أيضًا في إبرام صفقة دوري LIV للغولف وهي الصفقة التي لقنت أمريكا والغرب درسًا قاسيًا بشأن القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا للصحيفة البريطانية.

وجاء التحرك الصعودي لصندوق الاستثمارات العامة من خلال خلق المزيد من فرص الشركات الناشئة، مما يبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد السعودي في 2024، بل يدفع أيضًا القوى العاملة في المملكة العربية السعودية إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية 2030.

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