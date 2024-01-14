الانضباط المدرسي يتصدر منصة إكس بعد انتهاء الإجازة

تصدر وسم الانضباط المدرسي منصة إكس في أول أيام انتظام طلاب المدارس والجامعات بالسعودية في الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث عاد نحو 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الأحد، مرة أخرى بعد الاستمتاع بالإجازة التي استمرت لمدة 10 أيام، بدءًا من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.

وأعلنت إدارة ينبع، عبر حسابها على منصة “إكس” انتظام الطلاب والطالبات في رحلتهم التعليمية بجدٍّ ونشاط.

وأكد مكتب التعليم بأبو عريش انتظام طلاب وطالبات في العملية التعليمية بجدٍّ ونشاط، في اليوم الأول من العودة للمدارس عقب الإجازة.

ورصدت إدارة تعليم المدينة المنورة همة وحيوية ونشاط طلاب وطالبات المدارس الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

بهمة وحيوية ونشاط طلاب وطالبات #تعليم_المدينة_المنورة يعودون لمقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.#لانضباطك_أثر #الانضباط_المدرسي pic.twitter.com/Y5zcOHIStY — إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI) January 14, 2024

ونشرت إدارة تعليم بيشة صورًا تكشف عن #الانضباط_المدرسي للطلاب والطالبات، مشيرة إلى أنهم أصبحوا أكثر وعيًا بمهاراتهم واهتماماتهم الشخصية.

وغردت صفحة إدارة تعليم نجران على منصة إكس تحت وسم #الانضباط_المدرسي، قائلة: “أهلًا وسهلًا بعودتكم وتفاعلكم يكتمل النجاح وتُستثمر المهارات.

ونشر مكتب التعليم بشمال الطائف صورًا لطلاب وطالبات المدارس، تكشف عن عودتهم لمقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

صور |

طلاب وطالبات مدارس #مكتب_التعليم_بشمال_الطائف يعـودون لمقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ،لاستكمـال مسيرتهـم التعليمية .#الانضباط_المدرسى #تعليم_الطائف pic.twitter.com/yWXktu3nc2 — مكتب التعليم بشمال الطائف (@MOE_TIF_09) January 14, 2024

ورصدت إدارة تعليم محايل عسير مشـاهد عودة الطلاب للمدارس، حيث كتبت على حسابها بمنصة إكس: “مرحبًا بعودتكم.. مشاهد من استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

مـشـاهـد|| مرحبًا بعودتكم …

مشاهد من استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ بمدارس #تعليم_محايل_عسير

بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني #لانضباطك_أثر #الانضباط_المدرسي pic.twitter.com/5GNO5tu7a6 — إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) January 14, 2024

ورصدت إدارة تعليم القريات، جولة مدير التعليم خلال زيارة تفقدية لابتدائية الإمام مسلم، حيث شارك الطلاب مع بداية سير الدراسة في يومها الأول بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني متمنيا لأبنائه الطلاب كل التوفيق والنجاح.

#تعليم_القريات مدير التعليم خلال زيارة تفقدية لابتدائية الإمام مسلم @MOE_QRT_00_0012 اليوم الأحد حيث شارك الطلاب مع بداية سير الدراسة في يومها الأول بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني متمنياً لأبنائه الطلاب كل التوفيق والنجاح | #الانضباط_المدرسى #لانضباطك_أثر pic.twitter.com/EiUdbROEDg — إدارة تعليم القريات (@MOE_QRT) January 14, 2024

أما مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي، فرصد الاصطفاف الصباحي للطلاب في اليوم الأول من الدراسة بعد العودة من الإجازة، مؤكدًا أن هذا الاصطفاف يُعزّز لدى الطالب الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه.