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الانضباط المدرسي يتصدر منصة إكس بعد انتهاء الإجازة

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٤ مساءً
الانضباط المدرسي يتصدر منصة إكس بعد انتهاء الإجازة
المواطن - فريق التحرير

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تصدر وسم الانضباط المدرسي منصة إكس في أول أيام انتظام طلاب المدارس والجامعات بالسعودية في الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث عاد نحو 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الأحد، مرة أخرى بعد الاستمتاع بالإجازة التي استمرت لمدة 10 أيام، بدءًا من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.

وأعلنت إدارة ينبع، عبر حسابها على منصة “إكس” انتظام الطلاب والطالبات في رحلتهم التعليمية بجدٍّ ونشاط.

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وأكد مكتب التعليم بأبو عريش انتظام طلاب وطالبات في العملية التعليمية بجدٍّ ونشاط، في اليوم الأول من العودة للمدارس عقب الإجازة.

ورصدت إدارة تعليم المدينة المنورة همة وحيوية ونشاط طلاب وطالبات المدارس الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

ونشرت إدارة تعليم بيشة صورًا تكشف عن #الانضباط_المدرسي للطلاب والطالبات، مشيرة إلى أنهم أصبحوا أكثر وعيًا بمهاراتهم واهتماماتهم الشخصية.

وغردت صفحة إدارة تعليم نجران على منصة إكس تحت وسم #الانضباط_المدرسي، قائلة: “أهلًا وسهلًا بعودتكم وتفاعلكم يكتمل النجاح وتُستثمر المهارات.

ونشر مكتب التعليم بشمال الطائف صورًا لطلاب وطالبات المدارس، تكشف عن عودتهم لمقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

ورصدت إدارة تعليم محايل عسير مشـاهد عودة الطلاب للمدارس، حيث كتبت على حسابها بمنصة إكس: “مرحبًا بعودتكم.. مشاهد من استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

ورصدت إدارة تعليم القريات، جولة مدير التعليم خلال زيارة تفقدية لابتدائية الإمام مسلم، حيث شارك الطلاب مع بداية سير الدراسة في يومها الأول بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني متمنيا لأبنائه الطلاب كل التوفيق والنجاح.

أما مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي، فرصد الاصطفاف الصباحي للطلاب في اليوم الأول من الدراسة بعد العودة من الإجازة، مؤكدًا أن هذا الاصطفاف يُعزّز لدى الطالب الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه.

 

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