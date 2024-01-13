البحث عن المعادن المهمة يجذب القوى العالمية إلى السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية نقطة تحول كبيرة في مجال استخراج المعادن والثروات الطبيعية، بعدما رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لمواردها المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والمعادن النادرة إلى 2.5 تريليون دولار، ويشكل البحث عن المعادن المهمة عامل جذب القوى العالمية إلى المملكة العربية السعودية وتستثمر الرياض بكثافة في التعدين في إطار سعيها لتنويع اقتصادها الغني بالنفط.

تسابق القوى العالمية لتأمين المعادن

وتتسابق الولايات المتحدة والصين وروسيا لتأمين المعادن الحيوية اللازمة لدعم تحول الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتعد المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط عامل جذب كبير بالنسبة للقوى العالمية بخاصة روسيا وأمريكا، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وتوافد المسؤولون الحكوميون وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التعدين إلى الرياض، الأسبوع الماضي، للاستفادة من الأموال المتدفقة التي يضخها السعوديون في استثمارات التعدين، بحسب الصحيفة الأمريكية.

السعودية منطقة عظمى

وتضع المملكة العربية السعودية، نفسها في مكانة عالمية كمنطقة عظمى، تمتد من آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تقول إنها تحتوي على ما لا يقل عن ثلث الموارد الطبيعية في العالم، بما في ذلك المعادن الحيوية.

ويجذب البحث عن المعادن المهمة، القوى العالمية إلى السعودية، حيث أعاد القادة السعوديون ضبط العلاقات مع واشنطن وطوروا علاقات أوثق مع روسيا والصين. وتتسابق أمريكا والصين وروسيا لتأمين المعادن الحيوية اللازمة لدعم تحول الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بحسب “وول ستريت جورنال”.

رفع احتياطيات السعودية من المعادن

صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأن المملكة العربية السعودية رفعت تقديراتها لمواردها المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والمعادن النادرة إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بتقديرات 1.3 تريليون دولار في 2016.

وكانت المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول صاحبة الثروات المعدنية برأس مال قيمته 1.3 تريليون دولار من الرواسب المعدنية غير المستغلة بما في ذلك النحاس والزنك والفوسفات واليورانيوم والذهب.

وقال الخريف في تصريح لرويترز: “نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطياتنا زادت الآن بنسبة 90%، وهذه الزيادة البالغة 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن لدينا، مثل الفوسفات والمعادن الأرضية النادرة”.

مؤشر جديد بالاقتصاد السعودي

وتدرس حكومة السعودية إضافة مؤشر جديد لبورصة المملكة يكون مخصصًا لقطاع التعدين على غرار إيه.إس.إكس 300 الأسترالي.

والفكرة تستهدف بالأساس مساعدة شركات التعدين على الوصول السريع إلى التمويل وبالتالي التوسع في عملياتها وتحقيق النمو.