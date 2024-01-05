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ترفع علم ليبيريا وعلى متنها طاقم هندي من 15 فردًا

البحرية الهندية تتحرك لإنقاذ سفينة مختطفة قرب ساحل الصومال

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
البحرية الهندية تتحرك لإنقاذ سفينة مختطفة قرب ساحل الصومال
المواطن - فريق التحرير

تحركت سفينة حربية تتبع البحرية الهندية، لتحرير سفينة مختطفة تحمل العلم الليبيري بالقرب من ساحل الصومال.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، الجمعة، نقلًا عن مسؤولين عسكريين، أن السفينة الحربية تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا وعلى متنها طاقم هندي من 15 فردًا.

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وقالت الوكالة إن السفينة “ليلا نورفولك” اختطفت بالقرب من ساحل الصومال، وتلقت البحرية الهندية معلومات عنها، مساء الخميس، كما أجرت اتصالًا مع طاقم السفينة.

زيادة التوتر في البحر الأحمر

التوتر في البحر الأحمر

تأتي هذه التطورات وسط ارتفاع مستوى التوتر بمنطقة البحر الأحمر، حيث حذّرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة، الحوثيين من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فورًا هجماتهم على السفن.

وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض: “على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة”.

كما تشهد المنطقة ذاتها، هجمات بحرية يشنها قراصنة صوماليون في أغلب الأحيان، لكن تلك العمليات تراجعت وتيرتها في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة لتأمين المياه الدولية.

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