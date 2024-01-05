البحرية الهندية تتحرك لإنقاذ سفينة مختطفة قرب ساحل الصومال

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تحركت سفينة حربية تتبع البحرية الهندية، لتحرير سفينة مختطفة تحمل العلم الليبيري بالقرب من ساحل الصومال.
وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، الجمعة، نقلًا عن مسؤولين عسكريين، أن السفينة الحربية تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا وعلى متنها طاقم هندي من 15 فردًا.
وقالت الوكالة إن السفينة “ليلا نورفولك” اختطفت بالقرب من ساحل الصومال، وتلقت البحرية الهندية معلومات عنها، مساء الخميس، كما أجرت اتصالًا مع طاقم السفينة.
رويترز: سفينة تابعة للبحرية الهندية تتجه نحو السفينة المختطفة قبالة الصومال #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 5, 2024
تأتي هذه التطورات وسط ارتفاع مستوى التوتر بمنطقة البحر الأحمر، حيث حذّرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة، الحوثيين من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فورًا هجماتهم على السفن.
وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض: “على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة”.
كما تشهد المنطقة ذاتها، هجمات بحرية يشنها قراصنة صوماليون في أغلب الأحيان، لكن تلك العمليات تراجعت وتيرتها في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة لتأمين المياه الدولية.