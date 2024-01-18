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أخطرها وأبردها عقرب السم

البرد قسمان ولا ينتهي بشكل مفاجئ

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
البرد قسمان ولا ينتهي بشكل مفاجئ
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق أن البرد ينقسم إلى برد نسمات وهو خفيف ويحدث في موسم الخريف، وبرد مرتفعات قارس ويحدث في موسم الشتاء الفعلي.

نقطة الانصراف

وأضاف الزعاق عبر منصة إكس، أن هذا البرد يبدأ مع وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب في 22 ديسمبر بما يسمى نقطة الانصراف، والعامة يقولون “لا برد إلا بعد الانصراف”.

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وتابع أن هذا البرد يشتد مع وصول الشمس إلى أدنى مسافة لها من الأرض بما يسمى بنقطة الحضيض، والعامة يسمونه برد الأزيرق.

ولفت الزعاق إلى أن البرد لا ينتهي بشكل مفاجئ لكن متدرج مع نهاية موسم الشبط وبداية موسم العقارب والعامة يقولون: “إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”، وأخطرها وأبردها عقرب السم.

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