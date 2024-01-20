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لذوي الخبرة بمدينة الرياض

البريد السعودي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
البريد السعودي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير حوكمة الشركات التابعة.

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إدارة الحوكمة:

– وضع وتطوير أنظمة حوكمة الشركات التابعة لمؤسسة البريد السعودي ومتابعة تحديثها وتنفيذها.
– تمثيل المنظمة في حضور الجمعيات العمومية للشركاء والجمعيات العمومية.
– مراجعة الوثائق لاجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة.
– مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة على عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات التابعة.
– مراجعة اللوائح المتعلقة بالحوكمة ومجلس الإدارة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
– تطوير ألية لحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بالشركات التابعة ومتابعة تحديثها

السياسات والأنظمة:

– متابعة تطوير مصفوفة الصلاحيات في الشركات التابعة وتحديثها بشكل مستمر.
– إنشاء وتطوير تقارير أداء حوكمة الشركات للمساعدة في اتخاذ القرار بما يلائم الأهداف الاستراتيجية
– متابعة التزام الشركات بالمتطلبات النظامية وإنفاذ ومتابعة التعديلات أمام الجهات ذات العلاقة لضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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