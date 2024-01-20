البريد السعودي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير حوكمة الشركات التابعة.

إدارة الحوكمة:

– وضع وتطوير أنظمة حوكمة الشركات التابعة لمؤسسة البريد السعودي ومتابعة تحديثها وتنفيذها.

– تمثيل المنظمة في حضور الجمعيات العمومية للشركاء والجمعيات العمومية.

– مراجعة الوثائق لاجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة.

– مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة على عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات التابعة.

– مراجعة اللوائح المتعلقة بالحوكمة ومجلس الإدارة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

– تطوير ألية لحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بالشركات التابعة ومتابعة تحديثها

السياسات والأنظمة:

– متابعة تطوير مصفوفة الصلاحيات في الشركات التابعة وتحديثها بشكل مستمر.

– إنشاء وتطوير تقارير أداء حوكمة الشركات للمساعدة في اتخاذ القرار بما يلائم الأهداف الاستراتيجية

– متابعة التزام الشركات بالمتطلبات النظامية وإنفاذ ومتابعة التعديلات أمام الجهات ذات العلاقة لضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا

طريقة التقديم:

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