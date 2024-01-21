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ضمن منافسات كأس آسيا

البريكان والدوسري يقودان هجوم السعودية ضد قرغيزستان

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٨ مساءً
البريكان والدوسري يقودان هجوم السعودية ضد قرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن تشكيل منتخب السعودية ضد قرغيزستان، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

مباراة السعودية ضد قرغيزستان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد قرغيزستان، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وقبل انطلاق مباريات الجولة الثانية بالمجموعة، يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مانشيني يدفع بالقوة الضاربة

ودفع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتحقيق الفوز؛ وحسم التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

وجاءت تشكيل الأخضر في مباراة اليوم، كالتالي؛ أحمد الكسار، حسان التمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، محمد البريك، فراس البريكان وسالم الدوسري.

السعودية ضد قرغيزستان
تشكيل الأخضر – المصدر @SaudiNT

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