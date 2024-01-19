البنتاجون: لا نعرف متى يعود وزير الدفاع إلى عمله برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027 جوردان هندرسون مودعًا الاتفاق: لم يكن قرارًا سهلًا الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 بعد مباريات اليوم
يواصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عمله حتى الآن عن بعد، كما أن البنتاجون لم يحدد أي موعد لمباشرته العمل بدوام كامل.
وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي: “ليس لدي موعد محدد لعودته إلى البنتاجون. نتمنى له الشفاء العاجل، وأنا متأكدة من أنه يريد العودة في أسرع وقت ممكن”.
كما لم تتمكن المتحدثة من تحديد الموعد الذي قد يمثل فيه أوستن أمام الكونجرس الأمريكي للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن دخوله المستشفى.
وقالت سينغ: “نحن على اتصال دائم مع شركائنا في الكونجرس… ومع ذلك، في الوقت الحالي ليس لدي ما أقوله بخصوص أي خطط”.
وكان أوستين قد دخل إلى المستشفى في “والتر ريد” مساء يوم 1 يناير، وفي 2 يناير، تم نقل بعض مسؤولياته إلى نائبته كاثلين هيكس.
وأصدر المركز الطبي بيانًا في 9 يناير قال فيه: إن المختصين شخصوا إصابة وزير الدفاع بسرطان البروستاتا في ديسمبر 2023، وفي الأول من يناير دخل المستشفى بسبب مضاعفات، وقد أجريت له عملية جراحية.