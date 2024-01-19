البنتاجون: لا نعرف متى يعود وزير الدفاع إلى عمله

يواصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عمله حتى الآن عن بعد، كما أن البنتاجون لم يحدد أي موعد لمباشرته العمل بدوام كامل.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي: “ليس لدي موعد محدد لعودته إلى البنتاجون. نتمنى له الشفاء العاجل، وأنا متأكدة من أنه يريد العودة في أسرع وقت ممكن”.

دخول أوستن للمستشفى

كما لم تتمكن المتحدثة من تحديد الموعد الذي قد يمثل فيه أوستن أمام الكونجرس الأمريكي للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن دخوله المستشفى.

وقالت سينغ: “نحن على اتصال دائم مع شركائنا في الكونجرس… ومع ذلك، في الوقت الحالي ليس لدي ما أقوله بخصوص أي خطط”.

وكان أوستين قد دخل إلى المستشفى في “والتر ريد” مساء يوم 1 يناير، وفي 2 يناير، تم نقل بعض مسؤولياته إلى نائبته كاثلين هيكس.

وأصدر المركز الطبي بيانًا في 9 يناير قال فيه: إن المختصين شخصوا إصابة وزير الدفاع بسرطان البروستاتا في ديسمبر 2023، وفي الأول من يناير دخل المستشفى بسبب مضاعفات، وقد أجريت له عملية جراحية.