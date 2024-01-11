البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى

لا تزال أزمة وزير الدفاع الأمريكية تتصاعد، إذ كشفت مذكرة أن المحقق العام المستقل في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” سيجري تحقيقًا بشأن عدم إبلاغ وزير الدفاع لويد أوستن الإدارة الأمريكية بدخوله الى المستشفى والعلاج الطبي الأخير الذي تلقاه.

إجراءات البنتاجون

وقال المفتش العام للبنتاجون، روبرت بي ستورش: إنه سيفحص في تحقيقه أدوار وعمليات وإجراءات ومسؤوليات وتحركات” مرتبطة بنقل أوستن إلى المستشفى.

وأضاف أنه سيقيم ما إذا كانت سياسات وإجراءات البنتاجون “كافية لضمان إشعارات دقيقة ومحددة ونقل فعال للسلطات كما هو متبع نتيجة لدواعٍ صحية أو غيرها تتعلق بعدم إتاحة القيادة الأبرز”.

الحالة الصحية لوزير الدفاع

وكشفت الدفاع الأمريكية أمس الأربعاء، أن الوزير أوستن ما زال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى، لكنه في حالة جيدة بمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند، مضيفة أنها ليس لديها بعد موعد محدد لخروجه من المستشفى.

وأثيرت أزمة في الولايات المتحدة، بسبب إخفاء دخول أوستن إلى المستشفى نتيجة لمضاعفات عقب إجراء جراحة لسرطان البروستاتا، فلم يتم إبلاغ البيت الأبيض أو الكونجرس.

ودخل أوستن (70 عامًا) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يوم 22 ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا. وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات تضمنت عدوى في المسالك البولية، وظل في المستشفى منذ ذلك الحين.

وتسبب الأمر في إحراج الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لم يكن يعلم أن أوستن يتلقى الرعاية الطبية حتى الرابع من يناير، لكن أعلن البيت الأبيض رفضه لمطالبات إقالة وزير الدفاع.