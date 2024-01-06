البنك الأهلي يتيح الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي صور للترحيب بـ النصر في شوارع الصين مطب جازان الصناعي يشعل الجدل.. واستجابة عاجلة بإزالته ضمن فعاليات “مهرجان الكُتّاب والقُراء”.. أمسية شعرية يحييها أربعة شعراء باريس يُجهز للرد على صفقة انتقال مبابي للريال رد الشباب على عرض النصر لضم متعب الحربي جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاون ياسين بونو: فخور بتتويجي بجائزة الأسد الذهبي وفاة أسطورة البرازيل ماريو زاغالو رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزيراً للشباب
تصدر وسم الدفعة الإضافية” موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث أعرب العديد من السعوديين عن سعادتهم بإتاحة برنامج “الدفعة الإضافية” من البنك الأهلي للمستفيدين من البناء الذاتي في برنامج سكني.
وكان عدد من مستفيدي البناء الذاتي قد أعربوا عن استيائهم من عدم إتاحة البنك لمنتج الدفعة الإضافية أو السماح بنقل المديونية، ما أدى إلى تعثرهم في استكمال بناء مسكنهم.
وقال محمد السناح، المتخصص في الشأن العقاري، عبر حسابه على إكس اليوم: “مستفيدو البناء الذاتي في البنك الأهلي السعودي ممن ينتظرون الدفعة الإضافية: نبشركم بنزول الدفعة الإضافية في النظام ألف مبروك”.
وأضاف: “الحد الأعلى لمبلغ الدفعة 150 ألف ريال، إذا راتب العميل واستقطاعه يسمح بذلك، ونرجو من المسؤولين في البنك رفع الحد الأعلى عن ذلك”.
وواصل: “الدفعة الإضافية فوائدها ستكون أعلى من القرض الأساسي، لذلك أنصح بجعلها آخر الحلول والخيارات”.
من جهتها، علقت عبير الحمدان، خبيرة التسويق العقاري: “لمن ينتظر الدفعة الإضافية من البنك الأهلي جهزوا أوراقكم وتوجهوا للفروع من يوم الأحد”.
مستفيدي البناء الذاتي في البنك الأهلي السعودي ممن ينتظرون الدفعة الإضافية :
نبشركم بنزول الدفعة الإضافية في النظام
الف مبرووووك pic.twitter.com/5Tj1eX1jBm
— محمد السناح (@modern_11) January 5, 2024
ويتيح برنامج تمويل البناء الذاتي المطور من البنك الأهلي للعملاء فرصة الحصول على تمويل عقاري ميسر بعد اختيارهم أرض سكنية في أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان المخصص لها أراض محددة من قبل وزارة الإسكان.
هناك عدة شروط لتمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي، وتناسب أغلب فئات المجتمع، وتتمثل فيما يلي: