البنك الأهلي يتيح الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي

تصدر وسم الدفعة الإضافية” موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث أعرب العديد من السعوديين عن سعادتهم بإتاحة برنامج “الدفعة الإضافية” من البنك الأهلي للمستفيدين من البناء الذاتي في برنامج سكني.

وكان عدد من مستفيدي البناء الذاتي قد أعربوا عن استيائهم من عدم إتاحة البنك لمنتج الدفعة الإضافية أو السماح بنقل المديونية، ما أدى إلى تعثرهم في استكمال بناء مسكنهم.

إتاحة الدفعة الإضافية لمتعثري البناء الذاتي

وقال محمد السناح، المتخصص في الشأن العقاري، عبر حسابه على إكس اليوم: “مستفيدو البناء الذاتي في البنك الأهلي السعودي ممن ينتظرون الدفعة الإضافية: نبشركم بنزول الدفعة الإضافية في النظام ألف مبروك”.

وأضاف: “الحد الأعلى لمبلغ الدفعة 150 ألف ريال، إذا راتب العميل واستقطاعه يسمح بذلك، ونرجو من المسؤولين في البنك رفع الحد الأعلى عن ذلك”.

وواصل: “الدفعة الإضافية فوائدها ستكون أعلى من القرض الأساسي، لذلك أنصح بجعلها آخر الحلول والخيارات”.

من جهتها، علقت عبير الحمدان، خبيرة التسويق العقاري: “لمن ينتظر الدفعة الإضافية من البنك الأهلي جهزوا أوراقكم وتوجهوا للفروع من يوم الأحد”.

مستفيدي البناء الذاتي في البنك الأهلي السعودي ممن ينتظرون الدفعة الإضافية : نبشركم بنزول الدفعة الإضافية في النظام الف مبرووووك pic.twitter.com/5Tj1eX1jBm — محمد السناح (@modern_11) January 5, 2024

ويتيح برنامج تمويل البناء الذاتي المطور من البنك الأهلي للعملاء فرصة الحصول على تمويل عقاري ميسر بعد اختيارهم أرض سكنية في أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان المخصص لها أراض محددة من قبل وزارة الإسكان.

شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي

هناك عدة شروط لتمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي، وتناسب أغلب فئات المجتمع، وتتمثل فيما يلي: