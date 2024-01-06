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الحد الأعلى لمبلغ الدفعة 150 ألف ريال

البنك الأهلي يتيح الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٤ مساءً
البنك الأهلي يتيح الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي
المواطن - فريق التحرير

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تصدر وسم الدفعة الإضافية” موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث أعرب العديد من السعوديين عن سعادتهم بإتاحة برنامج “الدفعة الإضافية” من البنك الأهلي للمستفيدين من البناء الذاتي في برنامج سكني.

وكان عدد من مستفيدي البناء الذاتي قد أعربوا عن استيائهم من عدم إتاحة البنك لمنتج الدفعة الإضافية أو السماح بنقل المديونية، ما أدى إلى تعثرهم في استكمال بناء مسكنهم.

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إتاحة الدفعة الإضافية لمتعثري البناء الذاتي

وقال محمد السناح، المتخصص في الشأن العقاري، عبر حسابه على إكس اليوم: “مستفيدو البناء الذاتي في البنك الأهلي السعودي ممن ينتظرون الدفعة الإضافية: نبشركم بنزول الدفعة الإضافية في النظام ألف مبروك”.

وأضاف: “الحد الأعلى لمبلغ الدفعة 150 ألف ريال، إذا راتب العميل واستقطاعه يسمح بذلك، ونرجو من المسؤولين في البنك رفع الحد الأعلى عن ذلك”.

وواصل: “الدفعة الإضافية فوائدها ستكون أعلى من القرض الأساسي، لذلك أنصح بجعلها آخر الحلول والخيارات”.

من جهتها، علقت عبير الحمدان، خبيرة التسويق العقاري: “لمن ينتظر الدفعة الإضافية من البنك الأهلي جهزوا أوراقكم وتوجهوا للفروع من يوم الأحد”.

 

 

ويتيح برنامج تمويل البناء الذاتي المطور من البنك الأهلي للعملاء فرصة الحصول على تمويل عقاري ميسر بعد اختيارهم أرض سكنية في أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان المخصص لها أراض محددة من قبل وزارة الإسكان.

شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي

هناك عدة شروط لتمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي، وتناسب أغلب فئات المجتمع، وتتمثل فيما يلي:

  • أن يكون طالب التمويل عميلاً لدى البنك الأهلي، ولديه حساب مفعل.
  • أن يقدم العميل 3 عروض من 3 مقاولين بتكلفة البناء أو التطوير.
  • رهن الأرض المخصصة للبناء لحساب البنك الأهلي حتى الموافقة.
  • إقرار العميل بعدم طلب أي قرض آخر طوال فترة سداد البناء الذاتي.
  • ألا يزيد عمر العميل طالب تمويل البناء الذاتي عن 60 عاماً مع تاريخ استحقاق آخر أقساط القرض.
  • ألا يقل عمر العميل عن 20 عاماً لحظة طلب تمويل البناء الذاتي.
  • ألا يقل صافي الراتب الشهري للعميل عن 3 آلاف ريال سعودي.

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