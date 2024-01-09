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البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٢ مساءً
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة إدارية وقانونية ومالية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي توثيق الاجتماعات.
2- مساعد مدير قسم الامتثال للشريعة الإسلامية.
3- أخصائي أول للامتثال الشرعي.
4- مسؤول التسويق الرقمي.
5- مسؤول الفعاليات والتواصل.
6- أخصائي أول لإدارة محافظ الاستثمار.

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التخصصات المطلوبة:

– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسب.
– القانون.
– الشريعة.
– القانون الدولي.
– إدارة الأعمال.
– الاقتصاد.
– الاتصال والإعلام.
– المالية.
– الاستثمار.
– العلوم المالية والصرفية.
– التحليل المالي.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (مع اختيار Saudi Arabia – Jeddah ثم النقر على زر Go): اضغط هنا

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