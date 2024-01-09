البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة إدارية وقانونية ومالية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي توثيق الاجتماعات.

2- مساعد مدير قسم الامتثال للشريعة الإسلامية.

3- أخصائي أول للامتثال الشرعي.

4- مسؤول التسويق الرقمي.

5- مسؤول الفعاليات والتواصل.

6- أخصائي أول لإدارة محافظ الاستثمار.

التخصصات المطلوبة:

– تقنية المعلومات.

– علوم الحاسب.

– القانون.

– الشريعة.

– القانون الدولي.

– إدارة الأعمال.

– الاقتصاد.

– الاتصال والإعلام.

– المالية.

– الاستثمار.

– العلوم المالية والصرفية.

– التحليل المالي.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (مع اختيار Saudi Arabia – Jeddah ثم النقر على زر Go): اضغط هنا