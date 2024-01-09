البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 و2025

توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تسارع معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025 بافتراض عدم تفاقم الصراع العسكري في غزة، وذلك بعدما تباطأ النمو التقديري إلى 1.9% فحسب في العام الماضي.

وقال البنك في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP): إن من المتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% في 2024 تزيد إلى 3.8% في 2025.

الاقتصاد السعودي

ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في 2024 و4.2% في العام التالي من 3.3% و2.5% في توقعاته السابقة، وذلك بعد انكماش نسبته 0.5% في 2023 بحسب تقديراته.

وعزا البنك الانتعاش المتوقع في النمو بالسعودية إلى زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.

لكنه أضاف أن من شأن انخفاض أسعار النفط أو تراجع الطلب أن يؤدي لإنتاج محدود في البلدان المصدرة للنفط وإطالة أمد خفض الإنتاج.

اقتصاد مصر

أما عن مصر، يتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 3.5% في السنة المالية 2023- 2024 من 3.8% في السنة المالية السابقة، قبل أن تتسارع الوتيرة إلى 3.9% في السنة المالية 2024- 2025.

وكان البنك قد توقع في يونيو نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية 2023- 2024 و4.7% في السنة المالية التالية.

وأضاف أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على صعيد المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

اقتصاد الإمارات

وبالنسبة للإمارات، توقع التقرير نموًّا اقتصاديًّا بنسبة 3.7% و3.8% في 2024 و2025 على الترتيب، بعد نمو نسبته 3.4% في 2023.