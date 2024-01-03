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مواقع تنتحل صفة جهات رسمية

البنوك السعودية: خلك حريص واحذروا الروابط الوهمية

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٠ مساءً
البنوك السعودية: خلك حريص واحذروا الروابط الوهمية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في إطار حملتها خلك حريص، حول كثرة الروابط الوهمية المنتشرة في الآونة الأخيرة من المحتالين باستخدام روابط لمواقع تنتحل صفة جهات رسمية أو متاجر إلكترونية أو مواقع للتوظيف.

المواقع الاحتيالية

جاء ذلك بحسب فيديو توعوي نشرته البنوك السعودية على منصة إكس، يهدف إلى تحذير العملاء من المواقع الإلكترونية الاحتيالية ومواقع الوظائف ومواقع تنتحل صفة جهات رسمية، وذلك ضمن جهود حملة توعوية وطنية تحت عنوان “خلك حريص” تهدف لحماية العملاء من الاحتيال المالي.

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ويعمل الفيديو على توضيح أهمية قراءة الروابط بعناية والتحقق من صحة المواقع التي يتعاملون معها، حيث يعرض الفيديو كيف يمكن كشف الصفحات الوهمية بسهولة من خلال فحص الروابط والتأكد من صحتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة توعوية وطنية كبيرة تنفذها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بهدف زيادة الوعي بمخاطر الاحتيال المالي وتزويد الناس بالمعلومات والمهارات اللازمة لحماية أنفسهم وأموالهم، كما تقدم البنوك التوجيهات والنصائح القيمة للعملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بها، بهدف تعزيز الوعي والحذر بين العملاء وتقليل حالات الاحتيال المالي.

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