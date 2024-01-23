التأمينات : استئناف صرف دعم ساند في 4 خطوات

جددت التأمينات الاجتماعية التذكير بخطوات وضوابط استئناف دعم ساند للمتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

استئناف صرف ساند

وقالت التأمينات ممثلة في حساب العناية بالعملاء ردًا على استفسارات وردت إليها عبر منصة إكس إنه يمكن استئناف صرف المتبقي من مدة التعويض 12 شهراً في حال انطباق جميع شروط صرف ساند وخلال المدة المحددة 24 شهراً من تاريخ أول صرف.

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

نسبة الاشتراك

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

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