التأمينات : استئناف صرف دعم ساند في 4 خطوات الوطنية للإسكان تتيح حجز الوحدات دون اشتراط الدعم السكني طريقة الاستعلام عن الدعم السكني الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار وضباب على 8 مناطق سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء لقطات من تتويج إنتر ميلان بـ السوبر الإيطالي التعادل المثير يحسم مباراة غانا وموزمبيق استهداف مليون سائح لوجهة البحر الأحمر منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية
جددت التأمينات الاجتماعية التذكير بخطوات وضوابط استئناف دعم ساند للمتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وقالت التأمينات ممثلة في حساب العناية بالعملاء ردًا على استفسارات وردت إليها عبر منصة إكس إنه يمكن استئناف صرف المتبقي من مدة التعويض 12 شهراً في حال انطباق جميع شروط صرف ساند وخلال المدة المحددة 24 شهراً من تاريخ أول صرف.
والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.
يذكر أن المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نصت على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، كما بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.