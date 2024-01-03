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يسكن في غرفة راحة الموظفات ويستخدم مرحاض النساء

التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع شكوى أم مواطن سعودي تشتكي فيها من تعنت مديرها اليمني في إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

وقالت المرأة في شكوى عبر منصة إكس : “أنا أم مواطن لي سنة أداوم في مؤسسة والمدير المباشر يمني رافض يضيفني بحجة أن السيستم لا يقبل مع العلم أنني كنت مضافة سابقًا وهذا المدير يحرمني كل حقوقي ويخصم لي أوقاتي الأسبوعية وساكن بنفس الغرفة المخصصة لراحتنا كموظفات ويستخدم حمام الموظفات”.

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رد التأمينات

وردت التأمينات بالقول إن التسجيل إلزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكنك تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.

إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي

وتتيح هذه الخدمة للمشترك طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل.

  1. الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”​
  2. تعبئة البيانات الشخصية.
  3. إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg)
  4. التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
  5. ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا​

التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني

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