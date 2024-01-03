التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني طرح وحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد الإيجار سعر الذهب في السعودية اليوم مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد المصانع في الرياض الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد سامسونج تكشف موعد إطلاق هواتف جالاكسي S24 الأخضر يودع 3 لاعبين بعد إعلان القائمة النهائية لـ كأس أمم آسيا 2023 مبيعات سيارات تسلا تنتعش بعد خفض الأسعار
تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع شكوى أم مواطن سعودي تشتكي فيها من تعنت مديرها اليمني في إحدى مؤسسات القطاع الخاص.
وقالت المرأة في شكوى عبر منصة إكس : “أنا أم مواطن لي سنة أداوم في مؤسسة والمدير المباشر يمني رافض يضيفني بحجة أن السيستم لا يقبل مع العلم أنني كنت مضافة سابقًا وهذا المدير يحرمني كل حقوقي ويخصم لي أوقاتي الأسبوعية وساكن بنفس الغرفة المخصصة لراحتنا كموظفات ويستخدم حمام الموظفات”.
وردت التأمينات بالقول إن التسجيل إلزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكنك تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.
وتتيح هذه الخدمة للمشترك طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل.