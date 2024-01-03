التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني

تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع شكوى أم مواطن سعودي تشتكي فيها من تعنت مديرها اليمني في إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

وقالت المرأة في شكوى عبر منصة إكس : “أنا أم مواطن لي سنة أداوم في مؤسسة والمدير المباشر يمني رافض يضيفني بحجة أن السيستم لا يقبل مع العلم أنني كنت مضافة سابقًا وهذا المدير يحرمني كل حقوقي ويخصم لي أوقاتي الأسبوعية وساكن بنفس الغرفة المخصصة لراحتنا كموظفات ويستخدم حمام الموظفات”.

رد التأمينات

وردت التأمينات بالقول إن التسجيل إلزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكنك تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.

إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي

وتتيح هذه الخدمة للمشترك طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل.