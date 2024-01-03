التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند في العام الجديد لقطات لهطول أمطار غزيرة جنوب صامطة بجازان منافسة سعودية إيطالية على ضم نايف أكرد ابن زكري يُفاضل بين 3 عروض الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال نفاد تذاكر مباراتي النصر في الصين وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة NOV وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب الأهلي يفاوض نجم الشباب هل ينضم كاسيميرو للنصر؟
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي.
وقالت التأمينات، في ردها على استفسار مواطن بشأن موعد صرف دعم ساند في 2024: “حياك الله.. يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي وفي حال عدم استلام المعاش يمكنك التواصل معنا عبر الرابط التالي اضغط هنا“.
في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية أن استحقاق ساند يتوقف فور التحاق المستفيد بالعمل الجديد لانتفاء شرط التعطل عن العمل.
جاء ذلك ردًا من التأمينات على الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس حيث قالت إحدى المتابعات إنها تسلمت الدعم عن شهر يناير يوم أمس واليوم تسلمت عملها الجديد وتسأل عن استحقاق شهر فبراير.
وبحسب النظام تكون المدة القصوى لصرف دعم ساند اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
ویكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠) تسعة آلاف ریال عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى، و(٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شھر یزید على ذلك.
ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة .
ب- إذا كان له دخل شھري من عمل.
جـ- إذا أصبح غیر قادر على العمل.
د- إذا لم یعد مسجلاً لدى الوزارة.
ھـ- إذا لم یعد یبحث عن عمل بجد ونشاط.
و- إذا لم یلتزم بالتدریب دون مسوغ مقبول.
ز- إذا لم یتقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة.
ح- إذا غادر المملكة العربیة السعودیة.
ط- إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص علیھا في المادة (الثامنة) من ھذا النظام.