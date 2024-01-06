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قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز

التأمينات توضح شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠١ مساءً
التأمينات توضح شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك
المواطن - فريق التحرير

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جددت التأمينات التذكير بشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

خطوات طلب الخدمة

ويتم طلب الخدمة من خلال ما يلي:
  1.  النقر على ابدأ الخدمة وتسجيل الدخول.
  2. في حال كنت مؤهلًا سيظهر لك زر التقديم في الصفحة الرئيسية.
  3. تعبئة البيانات المطلوبة.
  4. إرفاق المستندات وتقديم الطلب.​​
  5. ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا​​​
  6. ويتم صرف المنافع في بداية كل شهر ميلادي

متطلبات الخدمة

وقالت التأمينات إن ذلك مرتبط بتوفر الشروط والحالات التالية :

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  1. ​​​إذا انتقل إلى عمل خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
  2. إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك أقل من 120 شهرًا، ويشترط أن يكون المشترك قد استمر في مزاولة هذه الأعمال طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.
  3. إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.​
  4. بلوغ سن الستين مع عدم توفر مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش.

شروط الحول على الدفعة الواحدة من التأمينات

وقالت المؤسسة إن الحصول على الدفعة الواحدة يتم وفق الآليات التالية :

 

 

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