التأمينات توضح شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك

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جددت التأمينات التذكير بشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
وقالت التأمينات إن ذلك مرتبط بتوفر الشروط والحالات التالية :