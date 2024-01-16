التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام

أكدت التأمينات الاجتماعية أن دعم ساند الذي يصرف للمتعطلين عن العمل بلغ أكثر من 958 مليون ريال خلال العام الماضي.

دعم ساند

وقدمت المؤسسة خلال العام الماضي خدماتها لأكثر من 14 مليون عميل (مشترك، ومتقاعد، وصاحب عمل، وأفراد عائلة)، بإجمالي مصروفات منافع تأمينية بلغت أكثر من 132 مليارًا، فيما بلغت مصاريف فرع الأخطار المهنية أكثر من 997 مليونًا، كما بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” لذات الفترة أكثر من 958 مليونًا.

منتجات نوعية

وأطلقت التأمينات الاجتماعية خلال 2023 العديد من المنتجات النوعية التي سخرت التقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العميل، حيث دشنت منتج الإنسان الرقمي “أمين”، الذي مثّل نقلة نوعية في مفهوم خدمة العملاء، حيث يعمل – كمسؤول خدمة افتراضي – يتنبأ بحاجات العملاء، وينجز جميع تعاملاتهم على مدار الساعة بسهولة ويسر، كما تمكن “أمين” من الإجابة على 98.5% من استفسارات العملاء، فيما بلغت نسبة خدمات العملاء المُنجزة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها المؤسسة لأكثر من 50% من إجمالي الخدمات المقدمة للمستفيدين.

أتمتة الإجراءات

وبلغت نسبة تنفيذ المعاملات والخدمات إلكترونيًا دون تدخل بشري قرابة 96%، وهو ما أسهم في انخفاض نسبة زيارات فروع التأمينات بواقع 73%، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة أكثر من 80 مليون معاملة خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 350 ألف عميل.