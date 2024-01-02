أمطار على الباحة من الغد حتى الجمعة التأمينات : دعم ساند يتوقف فور الالتحاق بالعمل تركي آل الشيخ: هذه قصتي من بيت جدي إلى الديوان الملكي وصول طائرة المساعدات السعودية الـ35 إلي مطار العريش تركي آل الشيخ : محاربة الفساد في السعودية نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد متحدث نادي الصقور: جوائز كأس العلا الأكبر في تاريخ المسابقات تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة
أكدت التأمينات الاجتماعية أن استحقاق ساند يتوقف فور التحاق المستفيد بالعمل الجديد لانتفاء شرط التعطل عن العمل.
جاء ذلك ردًا من التأمينات على الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس حيث قالت إحدى المتابعات إنها تسلمت الدعم عن شهر يناير يوم أمس واليوم تسلمت عملها الجديد وتسأل عن استحقاق شهر فبراير.
وبحسب النظام تكون المدة القصوى لصرف دعم ساند اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق ، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
ویكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠) تسعة آلاف ریال عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى، و(٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شھر یزید على ذلك.
ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة .
ب- إذا كان له دخل شھري من عمل.
جـ- إذا أصبح غیر قادر على العمل.
د- إذا لم یعد مسجلا لدى الوزارة.
ھـ- إذا لم یعد یبحث عن عمل بجد ونشاط.
و- إذا لم یلتزم بالتدریب دون مسوغ مقبول.
ز- إذا لم یتقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة.
ح- إذا غادر المملكة العربیة السعودیة.
ط- إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص علیھا في المادة (الثامنة) من ھذا النظام.