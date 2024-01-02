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التأمينات : دعم ساند يتوقف فور الالتحاق بالعمل

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢١ مساءً
التأمينات : دعم ساند يتوقف فور الالتحاق بالعمل
المواطن - فريق التحرير

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أكدت التأمينات الاجتماعية أن استحقاق ساند يتوقف فور التحاق المستفيد بالعمل الجديد لانتفاء شرط التعطل عن العمل.

جاء ذلك ردًا من التأمينات على الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس حيث قالت إحدى المتابعات إنها تسلمت الدعم عن شهر يناير يوم أمس واليوم تسلمت عملها الجديد وتسأل عن استحقاق شهر فبراير.

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دعم ساند

وبحسب النظام تكون المدة القصوى لصرف دعم ساند اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق ، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

ویكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠) تسعة آلاف ریال عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى، و(٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شھر یزید على ذلك.

حالات إيقاف الدعم

ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:

أ- الوفاة .

ب- إذا كان له دخل شھري من عمل.

جـ- إذا أصبح غیر قادر على العمل.

د- إذا لم یعد مسجلا لدى الوزارة.

ھـ- إذا لم یعد یبحث عن عمل بجد ونشاط.

و- إذا لم یلتزم بالتدریب دون مسوغ مقبول.

ز- إذا لم یتقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة.

ح- إذا غادر المملكة العربیة السعودیة.

ط- إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

ي- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص علیھا في المادة (الثامنة) من ھذا النظام.

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