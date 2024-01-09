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التأمينات: ضم الخدمة يحسن مبلغ المعاش التقاعدي

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
التأمينات: ضم الخدمة يحسن مبلغ المعاش التقاعدي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت التأمينات الاجتماعية أن ضم الخدمة بين نظامي التقاعد والتأمينات يساهم في تحسين مبلغ المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه المستفيد.

وقالت التأمينات ردًا على استفسارات تلقتها عبر منصة إكس إن الفائدة من ضم الخدمة بين نظامي التقاعد المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو احتساب هذه المدة في تحسين المعاش عند التقاعد لبلوغ سن الستين.

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وأضافت أنه بإمكان المستفيد ضم الخدمة في حال انتقاله لعمل يخضع لأنظمة التقاعد المدني أو العسكري وذلك في حالة كانت المدة المسجلة 12 شهراً وأكثر، أما إذا كانت المدة أقل من 12 شهراً يمكن صرف المستحقات دفعة واحدة.

خطوات ضم المدة في التأمينات الاجتماعية

  • الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”
  • تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
  • تحديد نوع العميل كـ “زائر”.
  • اختيار خدمة “ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية – تبادل منافع” من قائمة الطلبات.
  • إدخال البيانات المطلوبة.
  • الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.

متطلبات الخدمة

  • وجود خدمة سابقة لا تقل عن 12 شهرًا خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها.
  • أن يكون مقدم الطلب مشتركًا على رأس العمل حاليًا لدى التأمينات.
  • التقدم بطلب ضم الخدمة السابقة قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير” نظام التأمينات”.
  • ألا يكون المشترك قد استلم مكافأة أو معاشًا تقاعديًا عن الخدمة المراد ضمها.
  • لا يقبل طلب الضم إذا كان سن المشترك أكبر من 59 سنة عند تقديم الطلب، أو كان سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد (مدني أو عسكري) هو العجز.

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