تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان حتى الـ9 مساء حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027 الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم الإصدار الأول للسندات الحكومية الدولي يستقبل 30 مليار دولار عقوبات على صاحب العمل حال تمكينه عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم عمالقة الشركات التكنولوجية حول العالم يعتمدون السعودية مقرًّا إقليميًّا أكبر حديقة ترفيهية بالعالم قريبًا في السعودية جولة وزير الخارجية الأمريكي بالشرق الأوسط لاحتواء أزمة غزة التأمينات: ضم الخدمة يحسن مبلغ المعاش التقاعدي تحذير أمني عالي الخطورة لمستخدمي منتجات google
أكدت التأمينات الاجتماعية أن ضم الخدمة بين نظامي التقاعد والتأمينات يساهم في تحسين مبلغ المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه المستفيد.
وقالت التأمينات ردًا على استفسارات تلقتها عبر منصة إكس إن الفائدة من ضم الخدمة بين نظامي التقاعد المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو احتساب هذه المدة في تحسين المعاش عند التقاعد لبلوغ سن الستين.
وأضافت أنه بإمكان المستفيد ضم الخدمة في حال انتقاله لعمل يخضع لأنظمة التقاعد المدني أو العسكري وذلك في حالة كانت المدة المسجلة 12 شهراً وأكثر، أما إذا كانت المدة أقل من 12 شهراً يمكن صرف المستحقات دفعة واحدة.