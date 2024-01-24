بالأرقام.. سجل مميز لمنتخب السعودية ضد تايلاند التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم ساند موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة الرئيس التنفيذي لـ الاتحاد: لدينا ميزانية للميركاتو الشتوي صفقات قوية قد تُبقي كريم بنزيما في الاتحاد الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 28 وظيفة في 5 مدن سعود الطبية: أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفي قد تسبب الحساسية رياض محرز أبرز الخاسرين بعد الخروج الإفريقي جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية شاغرة مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
حددت المؤسسة العامة للتأمينات خمس حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل ساند.
– انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة من صاحب العمل
– ترك الموظف لعمله بسبب صاحب العمل “بحكم قضائي مثبت”.
– إفلاس المنشأة
– إنهاء نشاط المنشأة
– عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل
والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.
يذكر أن المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نصت على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، كما بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.