التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات خمس حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل ساند.

حالات صرف دعم ساند

– انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة من صاحب العمل

– ترك الموظف لعمله بسبب صاحب العمل “بحكم قضائي مثبت”.

– إفلاس المنشأة

– إنهاء نشاط المنشأة

– عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

نسبة الاشتراك

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

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