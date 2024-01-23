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للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتبارًا من 8 فبراير

التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٧ مساءً
التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتبارًا من 8 فبراير 2024، بشكل إلكتروني عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

وأضافت الوزارة أن فترة تخفيضات يوم التأسيس للمستهلكين تبدأ اعتبارًا من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

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تخفيضات يوم التأسيس

ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

نظامية وصحة التخفيضات

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق السعودية.

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