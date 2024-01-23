التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا الجلجلان .. محصول الشتاء المفضل في تهامة عسير تأجيل مباراتي النصر في الصين نجم الهلال السابق يقود سوريا لثمن نهائي كأس أمم آسيا موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط السعودية بالموانئ الخليجية الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة مبادرات لتطوير معايير التخطيط العمراني وتمكين القطاع الخاص الرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتبارًا من 8 فبراير 2024، بشكل إلكتروني عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.
وأضافت الوزارة أن فترة تخفيضات يوم التأسيس للمستهلكين تبدأ اعتبارًا من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.
ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق السعودية.