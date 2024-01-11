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خشية الإصابة بحروق وصدمات كهربائية

التجارة تستدعي 1114 شاحنًا من أيكيا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٠ مساءً
التجارة تستدعي 1114 شاحنًا من أيكيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 1114 شاحناً (ASKSTORM) من “أيكيا” موديل ICPSW5-40-1.

سبب خلل سلك الشاحن

وأوضحت الوزارة أن عملية الاستدعاء جاءت بسبب خلل في سلك الشاحن قد يؤدي إلى ارتفاع حرارته أثناء استخدامه مما يزيد من خطر الإصابة بحروق حرارية وصدمة كهربائية.

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ونصحت الوزارة بإجراء التوقف الفوري عن استخدام الشاحن، وإعادته إلى أيكيا لاسترداد كامل مبلغ الشراء، لافتة إلى أنه لا يلزم تقديم فاتورة الشراء.

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