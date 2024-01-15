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التجارة تستدعي 43 ألف مركبة “تويوتا Veloz – Yaris”

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
التجارة تستدعي 43 ألف مركبة “تويوتا Veloz – Yaris”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، عن ⁧استدعاء 43,872 مركبة من نوع تويوتا “Veloz / Yaris” موديل 2023.

سبب استدعاء المركبات

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية حدوث ارتخاء في شد صامولة المساعدات الأمامية، قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما قد يتسبب في فقد السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث.

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التواصل مع الوكيل المحلي

ودعت وزارة التجارة إلى التواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الإصلاحات والفحوصات اللازمة مجاناً.

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