التجارة توضح مزايا الرمز الإلكتروني

حددت وزارة التجارة، عبر حسابها على موقع “إكس” اليوم الأحد عن مزايا الرمز الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التجارة، أن الرمز الإلكتروني يمكن من التحقق الفوري من صحة معلومات المنشأة والجهات الحكومية المرتبطة بالسجل، وسهولة استعماله في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.

مزايا الرمز الإلكتروني

وأضافت وزارة التجارة، أن من بين مزايا الرمز الإلكتروني، أنه يوفر معلومات لحظية محدثة لحالة بياناتك لدى الجهات.

كذلك يتيح الرمز الإلكتروني سهولة الوصول للرمز الإلكتروني والتأكد من المنشآت التجارية.

وأطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في منتصف يناير الجاري، خدمة الرمز الإلكتروني الموحد التي تهدف إلى توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل إلكتروني وموثوق، ومعالجة ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.