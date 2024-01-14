التدريب التقني بالمدينة المنورة يحدد مواعيد التسجيل للفصل الثالث

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن مواعيد التسجيل والقبول في برامج الكليات والمعاهد التابعة لها بمنطقة المدينة المنورة للفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق الـ 9 من شهر رجب الجاري.

طريقة التسجيل والقبول

وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمدة أربعة أيام، ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات “صباحي ومسائي” ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية “صباحي”.