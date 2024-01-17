التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد التسجيل والقبول

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن مواعيد التسجيل والقبول في برامج الكليات والمعاهد التابعة لها بمنطقة عسير للفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي”، لمدة أربعة أيام، ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات “صباحي ومسائي” ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية “صباحي”.
وللتسجيل في برامج الكليات والمعاهد التابعة لمؤسسة التدريب التقني يجب إنشاء حساب في بوابة قبولي من خلال الخطوات التالية :