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في برامج الكليات والمعاهد

التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد التسجيل والقبول

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد التسجيل والقبول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن مواعيد التسجيل والقبول في برامج الكليات والمعاهد التابعة لها بمنطقة عسير للفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

برامج التدريب التقني

وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي”، لمدة أربعة أيام، ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات “صباحي ومسائي” ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية “صباحي”.

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التسجيل في بوابة قبولي

وللتسجيل في برامج الكليات والمعاهد التابعة لمؤسسة التدريب التقني يجب إنشاء حساب في بوابة قبولي من خلال الخطوات التالية :

  • التوجه إلى بوابة التسجيل والقبول الموحد.
  • إدخال رقم الهوية وكلمة السر.
  • في حالة نسيان كلمة السر اضغط على نسيت كلمة المرور.
  • سيطلب منك اسم المستخدم أو رقم الهوية.
  • اضغط على كلمة إعادة تعيين كلمة المرور.

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