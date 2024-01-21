التدريب التقني يعلن عن برامج لكافة أفراد المجتمع بمكافأة شهرية

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن البرامج القصيرة المطروحة في المعاهد الصناعية لكافة أفراد المجتمع وبرامج الدبلوم الثانوي لخريجي المتوسطة – أول ثانوي – ثاني ثانوي، والبرامج التطويرية الصباحية القصيرة لخريجي المرحلة المتوسطة فما فوق بمكافأة شهرية وشهادات مُعتمدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- البرامج القصيرة لكافة أفراد المجتمع (ثلاث أشهر + مكافأة):
– فن طباعة الأوفست.
– فن التجليـد الحديث.
– التصميم والتجهيز الطباعي.
– إدخال البيانات ومعالجة النصوص.
– مراقبة الإنشاءات المعمارية.
– صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية.
– تركيب دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة.
– مراقبة الإنشاءات المدنية.
– صيانة ميكانيكا هيكل المركبة.
– الصيانة الدورية للتكيف المجزأ والصحراوي.
– المساحة الأرضية.
– تنفيذ عمليات الخراطة.
– توزيع الأحمال والتمديدات الكهربائية.
– رسم المنشآت المعمارية.
– الصيانة الدورية لأجهزة الجوال.
2- برامج الدبلوم الثانوي لخريجي المتوسطة – أول ثانوي – ثاني ثانوي (ثلاث سنوات +مكافأة):
– مراقبة مدنية.
3- البرامج التطويرية الصباحية القصيرة لخريجي المرحلة المتوسطة فما فوق (ثلاث أشهر + مكافأة):
– مراقبة الإنشاءات المعمارية.
– مراقبة الإنشاءات المدنية.
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/07/09هـ الموافق 2024/01/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/12هـ الموافق 2024/01/24م.
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