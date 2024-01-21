التدريب التقني يعلن عن برامج لكافة أفراد المجتمع بمكافأة شهرية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن البرامج القصيرة المطروحة في المعاهد الصناعية لكافة أفراد المجتمع وبرامج الدبلوم الثانوي لخريجي المتوسطة – أول ثانوي – ثاني ثانوي، والبرامج التطويرية الصباحية القصيرة لخريجي المرحلة المتوسطة فما فوق بمكافأة شهرية وشهادات مُعتمدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل البرامج التدريبية:

1- البرامج القصيرة لكافة أفراد المجتمع (ثلاث أشهر + مكافأة):

– فن طباعة الأوفست.

– فن التجليـد الحديث.

– التصميم والتجهيز الطباعي.

– إدخال البيانات ومعالجة النصوص.

– مراقبة الإنشاءات المعمارية.

– صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية.

– تركيب دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة.

– مراقبة الإنشاءات المدنية.

– صيانة ميكانيكا هيكل المركبة.

– الصيانة الدورية للتكيف المجزأ والصحراوي.

– المساحة الأرضية.

– تنفيذ عمليات الخراطة.

– توزيع الأحمال والتمديدات الكهربائية.

– رسم المنشآت المعمارية.

– الصيانة الدورية لأجهزة الجوال.

2- برامج الدبلوم الثانوي لخريجي المتوسطة – أول ثانوي – ثاني ثانوي (ثلاث سنوات +مكافأة):

– مراقبة مدنية.

3- البرامج التطويرية الصباحية القصيرة لخريجي المرحلة المتوسطة فما فوق (ثلاث أشهر + مكافأة):

– مراقبة الإنشاءات المعمارية.

– مراقبة الإنشاءات المدنية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/07/09هـ الموافق 2024/01/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/12هـ الموافق 2024/01/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا