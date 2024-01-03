التدريب التقني يعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد للفصل الثالث

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم الإلكتروني للفصل الثالث من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، يوم الأحد 9 رجب القادم ويستمر حتى الأربعاء 12 رجب 1445هـ.
وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين، عبر بوابة “قبولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني.