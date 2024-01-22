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لدعم وتمكين قطاع المدفوعات

الترخيص لشركتين لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٥ مساءً
الترخيص لشركتين لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات
المواطن - فريق التحرير

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رخص البنك المركزي السعودي (ساما)، اليوم الاثنين، لشركة “نت ويرك إنترناشيونال العربية” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، وشركة “برّاق” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية.

تمكين القطاع

ويأتي القرار، في إطار سعي المركزي لدعم وتمكين قطاع المدفوعات، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، لتعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

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ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات 27 شركة في المملكة.

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