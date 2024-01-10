Icon

سر طرد سالم الدوسري في مباراة فلسطين Icon التشكيل الرسمي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد Icon لحظة ظهور مفاجئ لنجل بايدن في مبنى الكابيتول Icon نجم بايرن ميونخ يرفض طلب أهلي جدة Icon المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لـ كأس آسيا بثنائية في هونج كونج Icon كل ما تود معرفته عن تعديلات الإقامة المميزة الفرصة الذهبية للمواطن والأجنبي Icon جماهير الهلال تهاجم فؤاد أنور بعد تصريحاته عن سالم الدوسري .. ماذا قال ؟ Icon يوتيوب تطلق ميزة جديدة لإنقاذ الحالات الصحية الطارئة Icon الداخلية تستعرض تقنيات المركبات الأمنية في مؤتمر خدمات الحج والعمرة Icon حرس الحدود يحبط تهريب 83 كيلو قات في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

التشكيل الرسمي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
التشكيل الرسمي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والأرجنتيني دييغو سيميوني تشكيلة فريقي ريال مدريد والأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاءت تشكيلة الريال مكونة من: “كيبا، كارفخال، روديجر، ناتشو، ميندي، فالفيردي، تشواميني، مودريتش، بيلينجهام، رودريجز، فينسيوس جونيور”.

قد يهمّك أيضاً
تقارير إنجليزية : ستيفن جيرارد مهدد بالإقالة من تدريب الاتفاق

تقارير إنجليزية : ستيفن جيرارد مهدد بالإقالة من تدريب الاتفاق

الإقامة المميزة يطلق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال

الإقامة المميزة يطلق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال

تشكيل ريال مدريد

أما تشكيل الأتلتيكو فجاء مكونًا من: “أوبلاك، سافيتش، خيمينيز، هيرموسو، لورينتي، لينو، كوكي، ساول نيجويز، دي بول، موراتا، جريزمان”.

وسيواججه الفائز من مواجهة الريال والأتلتيكو، الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

تشكيل أتلتيكو مدريد

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم