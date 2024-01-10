التشكيل الرسمي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والأرجنتيني دييغو سيميوني تشكيلة فريقي ريال مدريد والأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاءت تشكيلة الريال مكونة من: “كيبا، كارفخال، روديجر، ناتشو، ميندي، فالفيردي، تشواميني، مودريتش، بيلينجهام، رودريجز، فينسيوس جونيور”.

أما تشكيل الأتلتيكو فجاء مكونًا من: “أوبلاك، سافيتش، خيمينيز، هيرموسو، لورينتي، لينو، كوكي، ساول نيجويز، دي بول، موراتا، جريزمان”.

وسيواججه الفائز من مواجهة الريال والأتلتيكو، الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.