التشكيل الرسمي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

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كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والأرجنتيني دييغو سيميوني تشكيلة فريقي ريال مدريد والأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وجاءت تشكيلة الريال مكونة من: “كيبا، كارفخال، روديجر، ناتشو، ميندي، فالفيردي، تشواميني، مودريتش، بيلينجهام، رودريجز، فينسيوس جونيور”.
أما تشكيل الأتلتيكو فجاء مكونًا من: “أوبلاك، سافيتش، خيمينيز، هيرموسو، لورينتي، لينو، كوكي، ساول نيجويز، دي بول، موراتا، جريزمان”.
وسيواججه الفائز من مواجهة الريال والأتلتيكو، الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.